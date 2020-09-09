رئيس الوزراء السوداني يتحدث عن الكارثة التي حلت ببلاده

أكد رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، أن الإهمال الذي عاشته بلاده لسنوات طويلة فاقم تبعات كارثة الفيضانات التي ضربت السودان أخيرا.

وقال حمدوك في مقابلة مع شبكة "سكاي نيوز"، اليوم الأربعاء: "نتيجة للتدهور المستمر في كافة مناحي الحياة بالسودان وعلى رأسها البنى التحتية مثل الطرق والجسور، كانت تبعات الفيضان كارثية".

ويعيش السودان منذ أيام عدة على وقع سيول وفيضانات غير مسبوقة منذ سنوات طويلة، بحسب ما أكد عدة مسؤولين في الدولة.

حمدوك: تدهور البنية التحتية فاقم من كارثة الفيضانات — سكاي نيوز عربية-عاجل (@SkyNewsArabia_B) September 9, 2020

ودفع الأمر مجلس الأمن والدفاع إلى إعلان حالة الطوارئ في كل أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، كما قرر اعتبار السودان منطقة كوارث طبيعية، وتشكيل لجنة عليا لدرء ومعالجة آثار السيول والفيضانات التي اجتاحت عددا من الولايات السودانية.

وأعلنت وزارة الداخلية السودانية، في وقت سابق اليوم، "ارتفاع عدد ضحايا السيول والفيضانات في مختلف الولايات، منذ بداية فصل الخريف لعام 2020، إلى 103 وفيات، و50 مصابا".

وأوضحت وزارة الداخلية، حسب تقرير للمجلس القومي للدفاع المدني، أن "27 ألفا و341 منزلًا، انهارت بشكل كلي، فيما انهارت بشكل جزئي 42 ألفًا و210 منازل"، مشيرة إلى "تضرر 179 مرفقًا، و359 متجرًا ومخزنًا، ونفوق 5482 رأس ماشية".