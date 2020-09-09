هل يجبره على التنحي... تبادل اتهامات خطيرة بين نتنياهو والمستشار القانوني للحكومة

قال المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيخاي مندلبليت، أنه يتعذر على رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، أداء مهام منصبه، بسبب تضارب المصالح واستغلاله صلاحيات منصبه لصالحه.

وذكرت القناة العبرية الـ"13"، مساء اليوم الأربعاء، أن مندلبليت قد يرغم نتنياهو على التنحي، في حال ثبوت استغلاله منصبه للإضرار بالمؤسسة القانونية في بلاده، في ظل التحقيقات الجارية بحقه.

وكان مندلبليت قد أجرى، اليوم، مشاورات مع كبار المسؤولين في الجهاز القضائي الإسرائيلي، حول ضرورة الإعلان عن "تعذر قيام نتنياهو بمهامه رئيسا للوزراء في بلاده".

כולנו ראינו השבוע את אותם גילויים מזעזעים על טיוח חקירות ושיבוש חקירות, מעשים שנעשו על ידי בכירים בפרקליטות ובמשטרה.

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אין מנוס מחקירה עצמאית ובלתי תלויה. אזרחי ישראל רוצים לדעת את האמת ורק כך אפשר להבטיח את שלטון החוק והדמוקרטיה. אין דרך לטייח את זה יותר. pic.twitter.com/IQ9cU7RCFA — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) September 9, 2020

وبدوره، كرر نتنياهو حملته على الشرطة والنيابة العامة متهما مسؤولين كبارا فيها باتخاذ القرارات لاعتبارات سياسية مع تشويه العدالة والحق من أجل إسقاط رئيس وزراء من كتلة اليمين.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال جلسة عقدتها كتلة حزب "الليكود" البرلمانية، اليوم، أنه تم هذا الأسبوع الكشف عن تشويش سير التحقيق وأفعال خطيرة أخرى في النيابة والشرطة.

ونشر نتنياهو شريط فيديو على صفحته الرسمية على "تويتر"، مساء اليوم الأربعاء، للرد على تصريحات مندلبليت، موضحا أن أحد المحققين الكبار في الشرطة كان في حالة تناقض المصالح عندما كان يعمل على الملفات الجنائية المحاكة ضده.

وتطرق إلى حادثة أم الحيران، حيث قال إن النيابة العامة منعت التحقيق في الملف، بعد أن تم وصف الفلسطيني، يعقوب أبو القيعان الذي قتل خلال الحادث بـ"الإرهابي"، إلا أن النيابة لم تتيح التحقيق في هذه القضية، مطالبا بفتح ملف تحقيق مستقل في هذه القضية.

وعاد المستشار القانوني للحكومة، أفيخاي مندلبليت، ليدحض بشدة اتهامات نتنياهو متهما إياه بترويج الأكاذيب.

وكان نتنياهو يكرر، مرارا، أن الدوافع وراء التحقيقات الجنائية ضده سياسية، حيث قال يوم الثلاثاء: "هذه تحقيقات سياسية قذرة من البداية وتهدف إلى الإطاحة برئيس الوزراء".

ويشار إلى أن نتنياهو يواجه تهم تلقي الرشاوى والاحتيال وخيانة الأمانة، وتم تأجيلها بسبب أزمة فيروس كورونا، على أن تعاد مرة أخرى في يناير/كانون الثاني المقبل.