الخارجية الأمريكية: ندرس فرض عقوبات إضافية على داعمي "حزب الله"

أعلنت الخارجية الأمريكية أنها تدرس فرض عقوبات إضافية على كل من يدعم "حزب الله" اللبناني.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أدرجت وزير المال اللبناني السابق علي حسن خليل ووزير الأشغال العامة السابق يوسف فنيانوس على قائمة "أوفاك" للعقوبات الأمريكية، بزعم قربهما من "حزب الله".

وأوضحت الخارجية الأمريكية "العقوبات ضد شخصيات لبنانية، الغرض منها توجيه رسالة قوية إلى حزب الله".

الخارجية الأميركية للعربية: ندرس فرض عقوبات إضافية على داعمي حزب الله #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) September 9, 2020

وأكدت الخارجية الأمريكية عزمها على محاسبة "السياسيين اللبنانيين على فسادهم"، مضيفة: "لا بد من تحقيق مطالب الشعب اللبناني".

وكشفت الخارجية الأمريكية تشجيعها للمجتمع الدولي على اتخاذ خطوات لمحاسبة "الفاسدين في لبنان".

وأتمت الخارجية الأمريكية: "نريد حكومة في لبنان شفافة ونزيهة".