السعودية... "أرامكو" تعلن أسعار البنزين الجديدة لشهر سبتمبر

تعتزم شركة أرامكو السعودية الإعلان عن أسعار البنزين الجديدة لشهر سبتمبر، وذلك مساء اليوم الخميس، على أن يبدأ العمل بالأسعار الجديدة بدءًا من غدٍ الجمعة 11 سبتمبر/أيلول 2020.

وقالت صحيفة "عاجل" السعودية إنه يتم تعديل أسعار منتجات الطاقة وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه، علمًا أنَّ الأسعار المحلية لمنتجات الطاقة قابلة للتغيير ارتفاعًا وانخفاضًا تبعًا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.

وأشارت الصحيفة إلى أن سعر بنزين 91 بلغ في أغسطس/آب الماضي نحو 1.43 ريال، وبنزين 95 نحو 1.60 ريال، والديزل 0.52 ريال، والكيروسين 0.70 ريال، وغاز البترول المسال 0.75 ريال للتر.

يذكر أن أرامكو كانت قد أعلنت في فبراير/شباط الماضي، تعديل فترة المراجعة الدورية للأسعار من ربع سنوية إلى شهرية؛ حيث يتم التعديل في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي والتطبيق يكون صباح اليوم الحادي عشر، وذلك وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه.

وكانت أسعار النفط قد هبطت، الثلاثاء الماضي، في ظل مخاوف إزاء الطلب على الوقود مع اقتراب موسم العطلات الصيفية في الولايات المتحدة من نهايتها. وزادت عطلة نهاية أسبوع طويلة بمناسبة عيد العمال من مخاوف ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في عدد أكبر من الولايات الأمريكية.

وكشفت تحليلات لـ "رويترز" ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في 22 من بين 50 ولاية أمريكية، في عطلة نهاية الأسبوع الطويلة، والتي تغص عادة بالتجمعات بمناسبة انتهاء فصل الصيف. في الوقت ذاته ترتفع بشدة الحالات في الهند وبريطانيا.

ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.07 دولار أو ما يعادل ثلاثة بالمئة تقريبا إلى 38.70 دولار للبرميل بحلول الساعة 0635 بتوقيت غرينتش، لتلحق بانخفاض في أسعار برنت أثناء الليل.