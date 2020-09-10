السعودية تحقق في "تواطؤ" 18 منشأة في عطاءات مشاريع حكومية

أعلنت الهيئة العامة للمنافسة في المملكة العربية السعودية البدء باتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق حول احتمال قيام 18 منشأة بالتواطؤ في العطاءات والعروض لمشاريع حكومية متعددة.

وقالت الهيئة في بيان لها مساء أمس، إن مجلس إدارة الهيئة "أصدر قرارات بالبدء باتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق حول احتمال قيام 18 منشأة بالتواطؤ في العطاءات والعروض لمشاريع حكومية متعددة، والبدء باتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق حول احتمال قيام منشآت عاملة في القطاع الإعلامي بالاتفاق على إقصاء منشأة من السوق".

وأشار البيان، بحسب موقع "مباشر"، إلى أن المجلس قرر "البدء باتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق حول احتمال قيام عدد من المنشآت العاملة في إنتاج الأغذية بالاتفاق على رفع وتحديد الأسعار".

وأقر المجلس نشر القرارات الصادرة من لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة بعد اكتسابها الصفة النهائية، أو اكتساب الأحكام الصادرة بشأنها الصفة القطعية بالوسائل الإلكترونية.