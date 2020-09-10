رئيس جنوب السودان يستقبل وزير الري المصري

استقبل سيلفا كير، رئيس جمهورية جنوب السودان، الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري المصري والوفد المرافق خلال زيارة رسمية لبحث ملفات التعاون بين البلدين في مجال الموارد المائية والرى.

وأعرب سيلفا كير عن تحياته وتقديره لعبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وللشعب المصري لما يقدمة من دعم لأشقائه فى دولة جنوب السودان خلال الأزمات، متمثلة فى الجسر الجوي لتقديم المساعدات والإغاثة لجمهورية جنوب السودان لمواجهة اثار الفيضانات.

وقال عبد العاطي إنه تم إعلام رئيس جمهورية جنوب السودان بالمشروعات التي تقوم بها وزارة الموارد المائية والرى بجنوب السودان، مؤكدا أن مصر تعمل جاهدة لتعزيز سبل التعاون مع جنوب السودان ولتنمية جنوب السودان.

وشدد عبد العاطي على أن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ المزيد من المشروعات التنموية لخدمة جنوب السودان خاصة مشروعات حصاد مياه الأمطار للاستفادة من مياه الأمطار وتخزينها لاستخدامها خلال فترات الجفاف للشرب وللثروة الحيوانية، والتي ستعمل بلا شك في المساهمة في الحد من أخطار الفيضانات.