وزير مصري يعتذر لراكب قطار عن سوء المعاملة 

اعتذر وزير النقل المصري كامل الوزير لراكب قطار عن سوء معاملة بعد تجاوز أحد الكمسارية بالتجاوز في حقه.

ويعزى اعتذار الوزير المصري إلى الفيديو المتداول لواقعة قطار رقم 948، المتجه من مدينة المنصورة - القاهرة، أمس الأربعاء.

وأصدرت وزارة النقل بيانا إعلاميا، صباح اليوم الخميس، بشأن تلك الواقعة، أكدت من خلاله الوزارة، اعتذار وزير النقل وجميع العاملين في الوزارة عن قيام كمسارية القطار بالتجاوز في حق أحد ركاب القطار، مشددة على احترامها واحترام كافة العاملين في السكة الحديد لجمهور الركاب بوجه عام، وكل أفراد القوات المسلحة والشرطة على وجه الخصوص.

وأوضح بيان الوزارة

أن التوجيهات المستمرة التي تصدر لكل العاملين بالسكك الحديدية المصرية، ممن لهم تعامل مباشر مع جمهور الركاب، تنص على الاحترام التام للركاب، والعمل على خدمتهم وتيسير تنقلهم على خطوط السكك الحديدية المختلفة، مشيرا إلى أن كافة المواقف التي تحدث بين أطقم تشغيل السكة الحديد والراكب يجب أن يكون في إطار القانون وفي إطار احترام الراكب.

وشدد بيان وزارة النقل على أنه لا تهاون مع أي مخطئ في حق أي راكب، وأن الوزارة ستستمر في خدمة جمهور الركاب، خاصة في ظل الطفرة الكبيرة التي تشهدها منظومة السكك الحديدية في كافة قطاعاتها، والتحسين الكبير في مستوى الخدمة المقدمة.

وأكدت الوزارة إيقاف مرتكبي الواقعة عن العمل وإحالتهم للتحقيق الفوري، وأنه سيتم إعلان نتائج التحقيق فور الانتهاء منه.