العراق... القبض على قيادي بـ"داعش" في عملية خاطفة

قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، يحيى رسول، اليوم الخميس، إنه تم القبض على قيادي من تنظيم "داعش"، في قضاء الشرقاط.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"، ظهر اليوم الخميس، عن رسول أن "جهاز مُكافحة الإرهاب، نفذ، فجر اليوم، عملية خاطفة في قضاء الشرقاط، أسفرت عن إلقاء القبض على أحد قيادات عصابات داعش الإرهابية، بعد مراقبة وتحري ومعلومات استخبارية دقيقة".

وأكد يحيى رسول أن "عمليات جهاز مكافحة الإرهاب والمستمرة منذ أربعة أيام في مناطق مختلفة، تهدف إلى إلقاء القبض على كبار قادة العصابات الإرهابية وتسليمهم للعدالة".

نفذ جهاز مُكافحة الإرهاب @iraqicts فجر اليوم الخميس، عملية خاطفة في قضاء الشرقاط، أسفرت عن إلقاء القبض على احد قيادات عصابات #داعش الإرهابية، بعد مراقبة وتحري ومعلومات استخبارية دقيقة. pic.twitter.com/vSE2XWcRC3 — يحيى رسول | Yehia Rasool (@IraqiSpoxMOD) September 10, 2020

نشر الجيش العراقي، أمس الأربعاء، مقطع فيديو يرصد لحظة تنفيذ قصف جوي ضد أحد أوكار تنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة كركوك العراقية.

وقال رسول، على صفحته الرسمية على "تويتر"، أمس: "بأمر من قيادة العمليات المشتركة، نفذ الطيران الحربي ضربات جوية على أماكن وجود "داعش" في كركوك".

وبدأت القوات العراقية، أول أمس، عمليتين أمنيتين لملاحقة بقايا تنظيم "داعش" الإرهابي شمال شرقي محافظة ديالى وجنوبي محافظة كركوك.

يواصل الابطال في جهاز مكافحة الإرهاب @iraqicts ولليوم الثالث على التوالي، عملية تفكيك الشبكات التابعة لعصابات #داعش الإرهابية، وقد تمكن أبطال الجهاز من القاء القبض عنصرين ارهابيين في مُحافظة #كركوك فجر اليوم الأربعاء، حيث تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهما. pic.twitter.com/Gl1Hf2Dilk — يحيى رسول | Yehia Rasool (@IraqiSpoxMOD) September 9, 2020

وتستمر القوات الأمنية العراقية في عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.