صحيفة عبرية تكشف اللاعب الرئيس في التوصل لاتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل

ونقلت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية، ظهر اليوم الخميس، عن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، توني بلير، كيف ساهم بشكل كبير في إنجاز اتفاق السلام الإسرائيلي الإماراتي.

وأكد بلير في حوار للصحيفة أنه كان وسيطا بين إسرائيل والإمارات، حيث تنقل بين لندن وأبو ظبي ونيقوسيا لعقد سلسلة لقاءات سرية مع المحامي إسحق مولخو، المبعوث الخاص الأسبق لبنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، ووزير في الحكومة الإماراتية (دون تسميته).

وأشار رئيس الوزراء البريطاني الأسبق إلى أن اللقاءات السرية عقدت بين الأعوام 2015 والعام 2018 حتى التنحي القسري للمحامي الإسرائيلي مولوخو، الذي نسبت له شبهات فساد في صفقة الغواصات، والمعروفة بـ"القضية 3000"، والمتهم فيها نتنياهو بالفساد واستغلال النفوذ.

وتم الإعلان عن الاتفاق بين الإمارات وإسرائيل في البيت الأبيض، في 13 أغسطس/ آب، عقب محادثات قال مسؤولون إنها استغرقت 18 شهرا، وستصبح الإمارات ثالث دولة عربية توقع اتفاق سلام مع إسرائيل وتقيم علاقات رسمية بين البلدين، بعد مصر (عام 1979) والأردن (عام 1994).