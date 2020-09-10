أردنيات يبتكرن طريقة لتصنيع أعمال فنية من أوراق الأشجار الجافة... فيديو

ابتكرت مجموعة من السيدات الأردنيات من بلدة عراق الأمير، قرب العاصمة عمّان، طريقة فريدة تعتمد على جمع أوراق الشجر الجافة، وتحويلها إلى قطع فنية فريدة.

ونشرت وكالة "رويترز" مقطع فيديو يظهر كيف تقوم هؤلاء السيدات بتقطيع أوراق النباتات الجافة، التي عادة ما يحرقها المزارعون بعد جني المحاصيل، ونقعها في الماء لمدة أسبوع، وبعد ذلك تغلى الأوراق على النار وتوضع داخل قوالب مختلفة الأحجام لتشكيل الورق.

ومن جانبها أكدت رئيسة الجمعية يسرى العبادي أن هذا المشروع يساهم في حماية البيئة إلى جانب أنه يوفر لنساء المنطقة وللمزارعين مصدرا إضافيا للدخل.

وقالت العبادي: "لهذا المشروع فائدة للمزارعين وللبيئة فبدلا من أن يقوم المزارعون بحرق هذه الأوراق نقوم نحن بشرائها وبالتالي ندعمهم ماديا ونحافظ على البيئة من التلوث.. ثم نقوم بانتاج ورق مميز على مستوى الشرق الأوسط ونصنع كل الأحجام وبعد ذلك نشكل بطاقات و أكياس وألبومات".

ووفقا لها يوفرعائد بيع هذه المنتجات مصدر دخل للنساء العاملات في المشروع.