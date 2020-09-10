مصر... بيان من الجيش بشأن واقعة محصل تذاكر مع مجند في القطار

أصدرت القوات المسلحة المصرية، اليوم الخميس، بيانا بشأن تصرف أحد العاملين بوزارة النقل مع أحد أفراد الجيش.

وأكدت القيادة العامة للقوات المسلحة، في بيانها، على احترامها لكافة مؤسسات الدولة، وأن جميع أفرادها يتحلون بالانضباط الذي هو من التقاليد الأصيلة للمؤسسة العسكرية.

وتابع البيان: "إن جنودها هم عصب القوات المسلحة على مر العصور وهم حماة الوطن الذى نعيش فيه، نذروا أنفسهم فداءاً لوطنهم وشعب مصر العظيم".

وأوضح البيان: "والقوات المسلحة تقدر الإجراءات التى تم اتخاذها من قبل وزارة النقل، ضد الواقعة التى لا تنم إلا عن سلوك فردى خاطئ لأحد العاملين".

وتابع: "كما تتوجه القيادة العامة للقوات المسلحة بخالص الشكر والتقدير للسيدة المصرية العظيمة التى شهدت الواقعة فى القطار، وتمسكت بدفع ثمن تذكرة الركوب، وتؤكد أن ما فعلته هو تعبير عن أصالة المرأة المصرية التى تحمل فى قلبها الكثير من العطاء والإنسانية والأمومة".

يشار إلى أن وزارة النقل المصرية أصدرت، اليوم، بيانا بشأن الفيديو المتداول لواقعة قطار رقم 948 المتجه من المنصورة إلى القاهرة يوم 9/9/2020، والذي يظهر تجاوز أحد عامليها مع مجند بالقوات المسلحة بسبب التذكرة.

وأكدت الوزارة اعتذار وزير النقل وجميع العاملين في الوزارة عن قيام كمسارية القطار بالتجاوز في حق أحد ركاب القطار.

وأشار بيان الوزارة إلى أن التوجيهات المستمرة التي تصدر لكل العاملين بالسكك الحديدية ممن لهم تعامل مع جمهور الركاب، تنص على الاحترام التام للركاب والعمل على خدمتهم وتيسير تنقلهم على خطوط السكك الحديدية المختلفة، مضيفا أن كل المواقف التي تحدث بين أطقم تشغيل السكة الحديد والراكب يجب أن يكون في إطار القانون وفي إطار احترام الراكب، وأنه لا تهاون مع أي مخطئ في حق أي راكب.

وشدد البيان على أن الوزارة ستستمر في خدمة جمهور الركاب خاصة في ظل الطفرة الكبيرة التي تشهدها منظومة السكك الحديدية في كل قطاعاتها والتحسين الكبير في مستوى الخدمة المقدمة.