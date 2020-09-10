"الديمقراطية لتحرير فلسطين": بيان وزراء الخارجية العرب مخيب للآمال

وصفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، البيان الختامي لوزراء خارجية الدول العربية، بالمخيب للآمال نظرا لتجاهله الخطوة الإماراتية بالتطبيع مع إسرائيل، التي اعتبرتها انتهاكا لمبادرة السلام العربية.

وقالت الجبهة في بيان لها، اليوم الخميس، وصلت لـ "سبوتنيك" نسخة منه: إن بيان وزراء الخارجية العرب "مخيب للآمال ومدعاة للقلق الشديد، في تجاهله التام للخطوة الإماراتية في انتهاك المبادرة العربية (2002) وقرارات القمم العربية، بمقاطعة دولة الاحتلال إلى أن تنسحب من الأراضي العربية والفلسطينية المحتلة، وقيام دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة على حدود 4 حزيران/يونيو 1967 وعاصمتها القدس".

وأضافت الجبهة في بيانها: "إن تجاهل البيان الثلاثي، ورفض كل الاقتراحات للإشارة، ولو ضمنا، إلى خطورته على قرارات الجامعة العربية ومصالح شعبنا الفلسطيني وقضيته وحقوقه الوطنية ومصالح الشعوب العربية كافة، من شأنه أن يشكل الدعم الواضح والصريح لخطوات التطبيع العربي مع دولة الاحتلال"

واعتبرت أن ذلك سيقود إلى "إضعاف جامعة الدول العربية وتهميشها، وتحويلها إلى كيان بلا مضمون، وبلا فعالية، وهو ما يشكل خدمة مجانية للتحالف الأميركي الإسرائيلي الذي يعمل دون كلل لتفكيك المنظومة العربية، وتفتيتها، ما يعزز من الوجود الإسرائيلي في المنطقة على حساب المصالح القومية والوطنية لشعوبنا العربية".

وقالت الجامعة العربية، يوم أمس الأربعاء: إن "الاجتماع الوزاري لمجلس الجامعة لم يتوصل لتوافق حول مشروع القرار الفلسطيني لرفض الاتفاق على تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة".

وأعلنت الإمارات وإسرائيل والولايات المتحدة، في 13 آب/ أغسطس الماضي، التوصل إلى "اتفاق سلام" بين دولتي الإمارات وإسرائيل، وبدء تطبيع العلاقات في المجالات المختلفة.

وفيما قالت أبو ظبي إن الاتفاق يعني تعليق خطط تل أبيب لضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية، فقد أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل ماضية في خطط ضم أراض في الضفة الغربية.