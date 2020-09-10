الجيش اللبناني يعلن إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية اخترقت أجواء البلاد

أعلن الجيش اللبناني، اليوم الخميس، إسقاط طائرة بدون طيار اخترقت الأجواء اللبنانية، وذلك على بعد 200 متر من الخط الأزرق الحدودي.

وأصدر الجيش اللبناني بيانا جاء فيه: "بتاريخه وقرابة الساعة 10.17 اخترقت طائرة مسيرة تابعة للعدو الإسرائيلي (درون) الأجواء اللبنانية فوق بلدة عيتا الشعب، وقد أسقطها عناصر أحد مراكز الجيش على مسافة تبعد 200 متر من الخط الأزرق داخل الأراضي اللبنانية".

بتاريخه وقرابة الساعة ١٧،١٠ اخترقت طائرة مسيرة تابعة للعدو الاسرائيلي (Drone) الاجواء اللبنانية فوق بلدة عيتا الشعب، وقد اسقطها عناصر احد مراكز الجيش على مسافة تبعد ٢٠٠ متر من الخط الازرق داخل الاراضي اللبنانية#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy pic.twitter.com/MF5LLf1OLq — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) September 10, 2020

وأكد الجيش الإسرائيلي سقوط طائرة مسيرة تابعة له داخل لبنان، مشيرا إلى أنه لا خشية من "تسريب أي معلومات".

يتبع...