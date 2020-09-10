بعد واقعة المجند... النقل المصرية تعلن 4 عقوبات قاسية ضد رئيس ومشرف القطار

أعلنت وزارة النقل المصرية في بيان، مساء اليوم الخميس، انتهاء التحقيق الفوري بشأن قيام عاملين في أحد القطارات بالتجاوز في حق أحد أفراد القوات المسلحة من ركاب القطار.

وجاء في بيان الوزارة أنه تم التحقيق مع الكمسارية بمعرفة الشئون القانونية بهيئة السكك الحديدية وجاءت نتائج التحقيقات وفقاً للآئحة نظام العاملين بالهئية كالتالي:-

1- تم مجازاة "رئيس القطار" عادل فاروق عبد الهادي، بخصم أجر 50 يوما من راتبه، وتم مجازاة "مشرف القطار" عادل صلاح عبد المنعم، بخصم أجر 15 يوما من راتبه لما بدر منهما تجاه الركاب وعدم إتخاذ التدابير الإحترازية اللازمة بإرتداء الكمامة الطبية.

3- كما تم تحرير محضر شرطة لهم لعدم ارتدائهم الكمامة الطبية وتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء عليهم بالغرامة 4000 جنيه.

4- تم تحويل المذكورين، اليوم الخميس 10/9/2020، بعد حدوث الواقعة للكشف الطبي مخدرات والكشف الطبي النفسي.

وكانت الوزارة قدمت اعتذارا في بيان عن قيام كمسارية القطار بالتجاوز في حق المجند.

وقالت إنه "تم إيقاف مرتكبي الواقعة عن العمل وإحالتهم للتحقيق الفوري وأنه سيتم إعلان نتائج التحقيق فور الانتهاء منه".