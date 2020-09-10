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    قبيلة العكيدات

    شيخ "العكيدات" لـ"سبوتنيك": مهلة الجيش الأمريكي انتهت ووجود الجنود السعوديين لن يغير شيئا

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    أكد الشيخ إبراهيم خليل جدعان الهفل شيخ عام قبيلة "العكيدات" العربية في تصريح خاص لمراسل "سبوتنيك" في الحسكة بأن أبناء القبائل العربية في منطقة شرقي الفرات جاهزون لأي سيناريوهات وتداعيات وتطورات، مع انتهاء (مهلة الشهر) التي أعطوها لما يسمى "التحالف الدولي" الذي يحتل أراضي في سوريا، ويقوده الجيش الأمريكي.

    وأوضح الشيخ الهفل أن السيناريوهات المحتملة تنطوي على خيارات عدة، أولها الخروج بالمظاهرات والاعتصامات السلمية في جميع أنحاء ريف دير الزور الشرقي، وإجبار جميع الشبان من أبناء القبائل على رمي السلاح والانشقاق عن صفوف "قسد" الموالي للجيش الأمريكي.

    وكشف الشيخ الهفل إن ممثلين عما يسمى قوات "التحالف الدولي" الذي يقوده جيش الاحتلال الأمريكي، تواصلوا مع لجنة المتابعة التي تمثل قبيلة "العكيدات" وعدد من العشائر العربية بريف دير الزور الشرقي، لكن دون حدوث أي لقاء مباشر بين الطرفين.

    صورة أرشيفية - قوات الجيش الأمريكي في منبج، سوريا 4 أبريل/ نيسان 2018
    © AP Photo / Hussein Malla
    قبيلة "العكيدات" تطرد مسلحين موالين للجيش الأمريكي من بلدة شرقي سوريا

    وأكد الشيخ الهفل وجود ما يقارب 20 جندياً وضابطاً سعودياً في القاعدة الأمريكية غير الشرعية في حقل "العمر" النفطي الذي يقع ضمن مناطق انتشار قبيلة العكيدات في ريف دير الزور الشرقي، نافياً في الوقت نفسه حدوث أي اتصال أو اللقاء بينهم وبين هؤلاء الجنود الذين لم تعرف مهمة بشكل واضح حتى الآن.

    ولم يستبعد الشيخ إبراهيم الهفل محاولة الجيش الأمريكي استخدام هؤلاء الجنود السعوديين، كطرف ثالث لحضور الاجتماعات المباشرة بين الطرفين إذا حدثت في المستقبل، وذلك من باب العشائرية وقرابة الدم بين القبائل والعشائر في سوريا والسعودية، مشيرا إلى أن هذا الأمر لن يغير في مطالب سكان مناطق شرق الفرات كثيراً.

    وأكد شيخ قبيلة العكيدات بأن مشكلة أبناء القبائل والعشائر العربية في مناطق الجزيرة والفرات هي مع ما يسمى "التحالف الدولي" المزعوم بقيادة الجيش الأمريكي، لأنه يتحمل المسؤولية الكاملة عما حدث ويحدث من فلتان أمني واغتيالات وتجاوزات وسرقة للنفط والثروات الباطنية بريف دير الزور والحسكة، والتي هي في نهاية أموال وأملاك للشعب السوري كله، ومن يجب أن يحميها ويصونها هم أبناء المنطقة الأصليين من القبائل العربية.

    وعن حادثة اغتيال الشيخ مطشر الهفل والتي أصيب به هو أيضاً، قال الشيخ إبراهيم الهفل بأن القبيلة توصلوا رأس خيط مهم في حيثيات الجريمة ،والتي تنصب بنفس شكوكهم السابقة بأنها عملية( مدبرة ) ،هدفها إضعاف القبائل والعشائر العربية، وهم مستمرين في بحثهم حتى الوصول إلى الفاعلين الحقيقين دون الإفصاح أكثر.

    وجدد شيخ عام قبيلة العكيدات بأن العشائر والقبائل العربية ما زالوا مصرين على مطالبهم، والتي أعلنوا عنها في البيان الصادر عن ملتقى أبناء قبيلة العكيدات الذي عقد في مضياف عائلة "الهفل" منذ شهر في بلدة ذيبان بريف دير الزور الشرقي، وهي تشكيل لجنة تحقيق في حادثة اغتيال الشيح مطشر الهفل مؤلفة من أشخاص مهنيين ومختصين وبمشاركة أشخاص محققين ولديهم الخبرة الطويلة من القبيلة يرشحهم وهو شخصياً".

    قوات الجيش الأمريكي المنسحبة من شمال سوريا، في اربيل، العراق 21 أكتوبر 2019
    © REUTERS / AZAD LASHKARI
    شيخ "العكيدات" لـ"سبوتنيك": أعطينا مهلة للتحالف الأمريكي لتنفيذ مطالبنا

    وبتسليم إدارة المنطقة لأصحابها (العرب) على أن يأخذ المكون العربي دوره الكامل في إدارة المنطقة وقيادتها بمن لديهم الكفاءة والنزاهة، ومطالبة (التحالف الأمريكي) وكل القوى الفاعلة في الملف السوري بالدفع باتجاه الحل السياسي الذي يضمن حقوق جميع السوريين ووحدة سوريا واستقلالها ،بضرورة الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين المظلومين وإيجاد حلول جذرية وإنسانية لقضية المخيمات (الواقعة تحت سيطرة مسلحي "قسد")، وإعادة النساء والأطفال إلى أهلهم وذويهم.

    وشهدت بلدات تمركز قبيلتي "العكيدات" و"البكارة" العربيتين في ريف دير الزور الشرقي، احتجاجات شعبية كبيرة حيث تمكن المحتجون من السيطرة على مقرات تنظيم "قسد" الموالي للجيش الأمريكي، إثر اغتيال شيوخ ووجهاء من القبيلتين.

    وتسود مناطق سيطرة الجيش الأمريكي ومسلحي تنظيم "قسد" في ريف دير الزور الشرقي منذ أكثر من شهر مظاهرات شعبية واشتباكات متبادلة مع أبناء قبيلتي العكيدات والبكارة للمطالبة بطرد الجيش الأمريكي ومسلحي "قسد" من منطقتهم نتيجة ممارسات الطرفين التي أمعنت في التنكيل بالأهالي وحصار عدد من القرى والبلدات واعتقال عشرات الشباب واستهدافها وجهاء وشيوخ العشائر وسرقة مقدرات وثروات منطقة الجزيرة من نفط وغاز وقمح.

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