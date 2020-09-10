اندلاع تظاهرات في شرق ليبيا وعقيلة صالح يدعو لاجتماع عاجل... فيديو

دعا رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، رئيس مجلس الوزراء وعدد من المسؤولين إلى اجتماع عاجل بمقر الحكومة المؤقتة، على خلفية اندلاع احتجاج في بنغازي، مساء اليوم الخميس 10 سبتمبر/أيلول.

أفادت تقارير صحفية ليبية، مساء اليوم الخميس 10 سبتمبر/أيلول، اندلاع احتجاجات وتظاهرات في مدينتي بنغازي وزليتن الليبيتين، بسبب تردي الأوضاع المعيشية والانقطاعات المتكررة للكهرباء.

ونقلت قناة "ليبيا 24" عن مصادر إعلامية أن تظاهرات اندلعت في زلينت وبنغازي، احتجاجا على الأوضاع المعيشية والخدمية المتردية والانقطاعات المتكررة للكهرباء، وما وصف بانتار الفساد.

​وأوضحت المصادر أن التظاهرات خرجت في منطقة سيدي حسين وشارع جمال عبدالناصر في بنغازي، بسبب تزايد انقطاع الكهرباء في المدينة، بعد أن حول رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، وجهة ناقلة ديزل مخصصة لتغذية محطات الكهرباء بالمدينة إلى وجهة أخرى.

احتجاجات تشهدها عدة أحياء بـ #بنغازي ضد الفساد وتردي الوضع المعيشي وانقطاع الكهرباء ونقص الوقود، فيما أغلق محتجون شوارع رئيسية داخل المدينة.



الاحتجاجات تأتي ضمن موجة مماثلة شهدتها مدن في غرب وجنوب ليبيا بسبب تزايد تردي الخدمات على مستوى البلاد رغم مشهد الانقسام الذي فرضه الصراع. pic.twitter.com/iwKSJ14vWA — Mohammed Ali (@M_abdusa) September 10, 2020

​ولكن أكدت التقارير أن الاحتجاجات أبدت تأييدها للقيادة العسكرية والجيش الليبي بقيادة حفتر، ولكن هاجمت مسؤولين اتهمتهم بالفساد.

#بنغازي

احتجاجات مستمرة في منطقة بوهديمة علي خاطر الكهرباء والمياه pic.twitter.com/SievRGkC3i — تك يحرق كل شي (@E3tekk) September 10, 2020

​وأشار الموقع الليبي إلى أن عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، دعا رئيس مجلس الوزراء بالحكومة المؤقتة، ومحافظ المصرف المركزي بنغازي، ومدير شركة البريقة ورؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب للاجتماع بمقر مجلس الوزراء بقرنادة على خلفية تظاهرات بنغازي الغاضبة ضد تردي الأوضاع المعيشية.

وتشهد مختلف المدن الليبية خلال الفترة الأخيرة تظاهرات غاضبة ضد الفساد الحكومي، والأوضاع المعيشية والخدمية.

وتأتي هذه الاحتجاجت بعد أسبوعيتن من انطلاق احتجاجات مماثلة في الغرب الليبي، الواقع تحت سيطرة حكومة الوفاق.

وشهدت مدينة طرابلس احتجاجات عديدة، حتى أن التظاهرات وصلت إلى بالقرب من منزل رئيس حكومة الوفاق، فائز السراج.

وبسبب تلك الاحتجاجات واتساع رقعتها اتخذ المجلس الرئاسي الليبي قرارا في وقت سابق، تمديد حالة حظر التجول، على أن تكون نافذة بشكل كامل (خلال 24 ساعة) ولمدة أربعة أيام اعتبارًا من مساء الأربعاء، ويتم خلاله إغلاق الحدود الإدارية للمدن ويمنع التنقل بها.

وأوضح الإعلان أن الحظر يمدد لفترة عشرة أيام أخرى بعد انتهاء المدة الأولى، لكن على أن يبدأ من التاسعة مساءً إلى السادسة من صباح اليوم الذي يليه، ويكون حظرًا كاملًا (24 ساعة) خلال يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.