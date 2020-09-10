الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ معادية فوق "السفيرة" شرقي حلب‎

تصدت الدفاعات الجوية السورية، اليوم الخميس، لصواريخ معادية، استهداف مواقع عسكرية تابعة للجيش، فوق "السفيرة" شرقي محافظة حلب‎.

وقال مصدر أمني لوكالة "سبوتنيك":الطائرات التي يرجح أنها إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ من فوق منطقة "التنف" التي يحتلها الجيش الأمريكي عند المثلث السوري العراقي الأردني".

وأضاف المصدر: "الصواريخ حاولت استهداف مواقع عسكرية تابعة للجيش السوري في مدينة السفيرة شرق حلب".

ولفت المصدر الأمني إلى أن أحد الصواريخ تمكن من الوصول إلى أحد مخابر مركز البحوث العلمية في السفيرة، مضيفا: "نعمل حاليا على تقييم الأضرار الناجمة عن هذا العدوان".