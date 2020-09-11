قطر وجنوب السودان توقعان مراسيم إقامة علاقة دبلوماسية بينهما

تمت في مقر بعثة دولة قطر الدائمة لدى الأمم المتحدة بنيويورك، مراسم التوقيع على إقامة علاقات دبلوماسية بين قطر وجمهورية جنوب السودان، أمس الخميس.

وأفادت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، صباح اليوم الجمعة، بأنه جرى التوقيع على البيان المشترك لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

إقامة علاقات دبلوماسية بين دولة قطر وجمهورية جنوب السودانhttps://t.co/EPwQ1Ud8xm — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) September 11, 2020

ووقّعت السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، نيابة عن بلادها، والسفير أكوي بونا ملوال، المندوب الدائم لجمهورية جنوب السودان لدى الأمم المتحدة، نيابة عن بلاده.

وأكد الطرفان على الرغبة في تقوية وتطوير علاقات الصداقة والتعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية، وشددا على أهمية إقامة علاقات ثنائية وفق مبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

وأعرب الجانبان عن ثقتهما بأن إقامة علاقات دبلوماسية ستساهم في تطوير التعاون الثنائي وتوطيد السلام العالمي.