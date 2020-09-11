الجيش الأردني يعلن في بيان رسمي سبب انفجار مستودع قذائف الهاون

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، بيانا رسميا بشأن ما أشارت إليه التحقيقات الأولية عن أسباب الانفجار، الذي وقع فجر اليوم الجمعة في أحد مستودعات ذخائر الهاون القديمة قرب مدينة الزرقاء.

ووفقا لبيان الجيش الأردني "وقع انفجار فجر اليوم الجمعة في أحد مستودعات ذخائر الهاون القديمة قيد التفكيك في منطقة الطافح القريبة من مدينة الزرقاء والواقعة في منطقة معزولة غير مأهولة بالسكان".

وأوضح البيان أن "التحقيقات الأولية كشفت أن الانفجار ناتج عن الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة الأمر الذي أدى لحدوث تفاعل في المادة الكيميائية الموجودة داخل إحدى حشوات قذائف الهاون التي أدت لوقوع الانفجار".

وأضاف أنه "لم ينجم عن الانفجار أي إصابات في الأرواح واقتصرت على أضرار مادية".

#انفجار_الزرقاء اللهم إني استودعك أهلنا وأحبابنا وأخوانا رأصدقائنا بالأردن 🇯🇴.. رجاله وشبابه ونسائه واطفاله وشيوخه فاحفظه واحفظهم بحفظك يا من لا تضيع عنده الودائع وأنت خير الحافظين.#انفجار_الزرقاء 🌿 pic.twitter.com/5AW55yhCpk — مۘــذهــڵــہ (@tAcpkUMiew4vTTb) September 11, 2020

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن وزير الدولة لشؤون الإعلام الأردني أمجد عودة العضايلة في وقت سابق اليوم قوله، إن انفجارا وقع في الساعات الأولى من فجر اليوم الجمعة بمستودع يحتوي على قنابل مورترز غير صالحة للاستعمال تابع للقوات المسلحة يقع شرق مدينة الزرقاء.