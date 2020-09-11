رغم اقتراب موعد التوقيع...خلافات إسرائيلية داخلية حول اتفاق السلام مع الإمارات

على الرغم من اقتراب موعد التوقيع على اتفاق السلام التاريخي بين الإمارات وإسرائيل، فإن هناك خلافات إسرائيلية داخلية حول مدى قانونية هذا الاتفاق.

ونشر الجنرال موشيه بوغي يعالون، وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، صباح اليوم الجمعة، ينتقد فيها حكومته على توقيع الاتفاق مع الإمارات.

ראש הממשלה יוצא לחתום

על הסכם מדיני שלא עבר את הכנסת, את וועדת החוץ והביטחון ואפילו לא את הקבינט המדיני ביטחוני. זו דיקטטורה. pic.twitter.com/frzWdjIlMG — משה 'בּוֹגִי' יעלון (@bogie_yaalon) September 11, 2020

وادعى يعالون أنه طلب إجراء مناقشة في لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بالكنيست الإسرائيلي حول اتفاق السلام التاريخي مع الإمارات، لكن لم يحدث ذلك بعد.

وأوضح وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق أن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، سيذهب إلى البيت الأبيض يوم الثلاثاء المقبل لتوقيع اتفاق سلام مع الإمارات دون تمريره على الكنيست، ولا حتى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بالبرلمان الإسرائيلي نفسه، ولا حتى الحكومة الإسرائيلية المصغرة للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت".

وقد وصف يعالون هذا الأمر بـ"الديكتاتورية".

ومن المقرر أن يستضيف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مراسم توقيع الاتفاق يوم 15 سبتمبر/ أيلول، الموافق الثلاثاء المقبل، والتي ستشمل وفدين من إسرائيل والإمارات.