الحكومة المصرية تكشف حقيقة إلغاء أعمال السنة في العام الدراسي الجديد

وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري عدم صحة ما تم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي بشأن إلغاء أعمال السنة في المدارس للعام الدراسي الجديد.

ونشر المركز الإعلامي في تقريره الأسبوعي لرصد الشائعات والرد عليها، اليوم الجمعة، إنه تم التواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء أعمال السنة في المدارس للعام الدراسي الجديد 2020/ 2021.

وأوضحت الوزارة أن نظام أعمال السنة لسنوات النقل خلال العام الدراسي الجديد سار كما هو، دون أي تغيير، مشيرة إلى أنه سيتم تفعيل نظام التعليم عن بعد إلى جانب نظام الذهاب إلى المدرسة.