وزيرة الثقافة الإماراتية: تعاون ثقافي وشراكات نوعية مع إسرائيل

كشفت وزيرة الثقافة والشباب الإماراتية، نورة الكعبي، تدشين تعاون ثقافي بين الإمارات وإسرائيل بعد توقيع اتفاق السلام بين البلدين.

وذكرت الكعبي لصحيفة "عكاظ"، اليوم الجمعة، أن الثقافة تمهد الأرضية أمام تفاهمات وشراكات نوعية في مجالات لم يتم تناولها مسبقا، وتعمل على تجسير الثقة والقابلية المتبادلة بين الدول والمجتمعات.

وأكدت نورة الكعبي أن التعاون الثقافي يعد أحد المجالات الرئيسية التي سيتم تدشينها خلال الفترة المقبلة مع إسرائيل.

واعتبرت اتفاقية السلام انطلاقا من رسالة الإمارات القائمة على نشر قيم السلام والتسامح بين المجتمعات والدول كقيم إنسانية مشتركة.

وأضافت وزيرة الثقافة والشباب الإماراتية أن "هذا الاتفاق يمثل أملا جديدا لمنطقة الشرق الأوسط، وشهادة على الدبلوماسية الجريئة والرؤية التي تتحلى بها دولة الإمارات لرسم مسار جديد يفتح المجال أمام إمكانات كبيرة في المنطقة، وستسهم في تعزيز الاستقرار والسلم في المنطقة، وسنرى أثره على السلام في جميع أنحاء العالم".

ومن المقرر أن يستضيف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مراسم توقيع الاتفاق يوم 15 سبتمبر/ أيلول، الموافق الثلاثاء المقبل، والتي ستشمل وفدين من إسرائيل والإمارات.