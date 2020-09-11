فيديو يثير جدلا واسعا... هل هذه تظاهرة حديثة في مصر ضد السيسي

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي العربية، وقيل إنه يوثق تظاهرة حديثة في مصر ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وجاء في التعليقات المرافقة "القاهرة الآن (..) متظاهرون يهتفون بإسقاط السيسي"، لكن هذا الادعاء غير صحيح، والمقطع سبق أن نُشر قبل أشهر على الأقل.

وشارك هذا الفيديو وأخبارا عن تظاهرات كبيرة جرت في القاهرة في الساعات الماضية آلاف مستخدمي مواقع تويتر وفيسبوك ويوتيوب.

لكن التفتيش على هذا المقطع بعد تقطيعه إلى مشاهد ثابتة أظهر أنه منشور في أيلول/سبتمبر 2019 على الأقل، ومجرّد نشره في هذا التاريخ ينفي أن يكون لتظاهرات حديثة في مصر.

وإثر إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا، استعداده للتخلي عن منصبه، تفاعل الآلاف عبر موقع التواصل الاجتماعي مع ذلك عبر تدشين هاشتاغ داعم له.

ودشن مجموعة من المصريين وسما "هاشتاغ" جديدا تصدر "التريند" في مصر على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان "#كمل_يا_سيسي" بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي استعداده للتخلي عن منصبه.

وقالت وسائل إعلام مصرية، إن "الهاشتاغ" استخدم للإشادة بإنجازات الرئيس، حيث أعرب بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عن "دعمهم الكامل له لإيمانهم وثقتهم في استمرار رحلة الإنجازات التي تعيشها مصر منذ توليه الحكم".

فيما دشن معارضون هاشتاغ "#مش_عايزينك" مطالبين برحيله.