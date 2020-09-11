الحكومة المصرية تحسم الجدل بشأن تسريح عدد كبير من الموظفين

حسمت الحكومة المصرية الجدل بشأن تسريح عدد كبير من موظفي الدولة، بالتزامن مع تنفيذ خطة التأهيل الإداري تمهيدا للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري عدم صحة ما تم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي من تسريح عدد كبير من الموظفين.

وقال المركز في تقريره الأسبوعي لرصد الشائعات والرد عليها، اليوم الجمعة، إنه تم التواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذي نفى تلك الأنباء، تماما، مؤكدا أنه لا نية على الإطلاق لتسريح أي من موظفي الجهاز الإداري للدولة بالتزامن مع تنفيذ خطة التأهيل الإداري.

وأوضح المركز الأعلامي أن الحكومة قد أعدت بالفعل خطة تدريب للمنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، مع الالتزام برفع قدرات كافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة من أجل ضمان خدمات أفضل للمواطنين.