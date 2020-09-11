قتيلان و20 جريحا بينهم مسؤول في حصيلة أولية لتفجير انتحاري أمام مسجد بالصومال

أفادت وسائل إعلام صومالية بأن انفجارا هائلا وقع أمام مسجد في مدينة كيسمايو الساحلية بمنطقة جوبا السفلى، ما أسفر عن سقوط قتيلين وجرح 20 آخرين على الأقل.

وأفاد شهود عيان بأن انتحاريا كان يحمل حزاما ناسفا فجر نفسه أمام المسجد بعد أداء صلاة الجمعة بقليل، حيث كان مسؤولون من إدارة جوبالاند يصلون.

وأفادت التقارير أن الانفجار كان يستهدف شافي رابي كاهن رئيس غرفة التجارة والصناعة بولاية جوبالاند الصومالية الذي ورد أنه أصيب بجروح خطيرة.

وأصيب في الانفجار أيضا الحرس الخاص بالمسؤول ومدنيون كانوا يغادرون صلاة الجمعة.

يتبع...