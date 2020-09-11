مصر تستعد لإطلاق قمر صناعي لديه قدرة عالية على التصوير... فيديو

قال الدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، إن مصر تستعد لإطلاق قمر صناعي لديه قدرة عالية على التصوير.

وأضاف القوصي في مداخلة تلفزيونية اليوم الجمعة، أن "الصين قدمت لمصر منحتين، واحدة لبناء مركز تجميع أقمار صناعية، وأخرى لتصنيع قمر صناعي كبير مشترك بين البلدين، وذلك نتيجة العلاقات السياسية القوية بين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والرئيس الصيني".

وأوضح أنه "تم بدء العمل في المركز منذ 2016، على أن يتم الانتهاء منه العام المقبل".

وأشار إلى أن "القمر الصناعي الذي سيتم تصنيعه مع الصين وزنه 330 كيلو غرام، ولديه قدرة عالية على التصوير".

وتابع "مشروع القمر الصناعي المشترك بدأ في سبتمبر عام 2019، منوها بأن المرحلة الأولى من المشروع انتهت في مايو الماضي".

وكشف أن "القمر سيتم تصنيعه في مصر والصين، على أن يُختبر بالكامل في المركز الذي يتم إنشاؤه حاليًا بمصر، لافتا أن الإطلاق سيكون خلال سبتمبر 2022".