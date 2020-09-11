بعد الانتقادات العلنية… نتنياهو يتراجع عن السفر بطائرة خاصة لتوقيع اتفاق السلام مع الإمارات

واجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، انتقادات حادة بعد الإعلان عن نيته السفر بطائرة خاصة إلى واشنطن، لتوقيع اتفاق السلام التاريخي مع الإمارات.

وعلى الفور، أعلنت شير كوهين، المتحدثة باسم نتنياهو، أن رئيس الوزراء تراجع عن السفر برفقة زوجته، سارة، بطائرة خاصة، من أجل عدم السماح لوسائل الإعلام بتحويل انتباه الرأي العام عن اتفاقية السلام التاريخية مع الإمارات، وربما مع الدول العربية الأخرى، أيضا.

בעקבות הביקורת נתניהו נסוג מהמטוס הפרטי. דוברת רה"מ שיר כהן: "כדי לא לאפשר לגורמים בתקשורת להסיט את תשומת לב הציבור מהסכם השלום ההיסטורי עם איחוד האמירויות וייתכן גם עם מדינות ערביות נוספות, ראש הממשלה יטוס עם המשלחת במטוס מרווח יותר, עם סידורי הפרדה מחמירים כדי לשמור על בריאותו" — Barak Ravid (@BarakRavid) September 11, 2020

وأكدت كوهين أن نتنياهو سينضم مع الوفد على متن طائرة أكثر اتساعا مع ترتيبات فصل صارمة للحفاظ على صحته، وهي طائرة شركة "العال"، وليس طائرة خاصة تابعة لشرطة "يسرائير".

وذكرت القناة العبرية الـ"13"، مساء اليوم الجمعة، أن نتنياهو سيسافر مع الوفد الإسرائيلي ككل، لحضور مراسم توقيع اتفاقية السلام مع الإمارات، التي ستعقد في البيت الأبيض الثلاثاء المقبل، وذلك بعد خروج أصوات إسرائيلية داخلية اتهمت نتنياهو بالتبذير والبذخ من أموال الدولة، في الوقت الذي يعيش عدد كبير من الإسرائيليين في وضع اقتصادي صعب، خصوصا في ظل أزمة كورونا.

לשכת נתניהו מאשרת את הפרסום בחדשות 13: ״כדי לא לאפשר להסיט את תשומת הלב מהשלום ההיסטורי - רה״מ יטוס עם המשלחת במטוס מרווח״ @NoganNir — חדשות 13 (@newsisrael13) September 11, 2020

وأشارت القناة العبرية، على موقعها الإلكتروني، إلى أن زعيم المعارضة يائير لابيد، قد هاجم نتنياهو بعد نيته السفر إلى أمريكا على متن طائرة خاصة، بدعوى أن الشعب الإسرائيلي ليس لديه ما يأكله.

ومن المقرر أن يستضيف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مراسم توقيع الاتفاق يوم 15 سبتمبر/أيلول، الموافق الثلاثاء المقبل.