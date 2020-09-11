تسجيل
15:21 GMT11 سبتمبر/ أيلول 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    طرابلس، ليبيا يونيو 2020

    ليبيا... أعضاء بـ"الأعلى للدولة": لا حل للأزمة دون مشاركة قوية لمصر ورؤيتها إيجابية

    © AFP 2020 / MAHMUD TURKIA
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104587/73/1045877307_0:109:3252:1939_1200x675_80_0_0_bcd1fcd25d21d64d9c976a4547e2c8b1.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202009111046517019-%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D9%80%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%84%D8%A7-%D8%AD%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%82%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9/

    عقد في العاصمة القاهرة، أمس الخميس، لقاءات بين قيادات سياسية واجتماعية من مختلف المناطق الليبية.

    وحسب معلومات مؤكدة، فإن قيادات من مختلف المناطق الغربية وأخرى ممثلة عن قوات عسكرية من الغرب، وأعضاء من الأعلى للدولة شاركوا في الاجتماعات بصفة رسمية حسب تأكيدهم لـ"سبوتنيك".

    ليبيا
    © AFP 2020 / Abdullah Doma
    الاتفاق على تقاسم 6 مناصب سيادية خلال المباحثات الليبية في المغرب
    واكتسبت الخطوة أهمية كبيرة خاصة في ظل حضور عدد كبير من القيادات في الغرب الليبي، في إطار البحث عن توافق عربي ودولي على المسار السياسي.

    من ناحيته قال النائب سعد بن شرادة عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، إن الاجتماعات جرى فيها تبادل لوجهات النظر ورؤية الأطراف الليبية وخاصة من غرب ليبيا وكذلك رؤية القاهرة في مسار الأزمة.

    وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن رؤية القاهرة توافقت مع ضرورة الحل السياسي للأزمة بتمثيل جميع الأطراف من خلال الحوار بين مكونات الشعب الليبي.

    وأكد أن رؤية القاهرة محل تقدير واهتمام وأنه لا حل للأزمة في ليبيا، دون القاهرة للعديد من الاعتبارات الجغرافية والروابط الأخرى الاجتماعية والسياسية.

    وقال إن الغرب الليبي يعلم أن مصر لم تكن مع الهجوم على العاصمة في العام الماضي، وأن الوفد المشارك في الاجتماعات التمس جدية القاهرة بشأن تثبيت وقف إطلاق النار والعمل على استئناف ضخ النفط، ووقف التدخلات الخارجية في ليبيا، والضغط على الأطراف للقبول بمخرجات الحوار.

    وكشف ابن شرادة أن اجتماعات أخرى ستعقد في القاهرة بمشاركة أوسع من أطراف رسمية من مختلف أنحاء ليبيا. 

    ويرى ابن شرادة أن الفرص مواتية الآن لتحقيق خطوات سياسية حقيقية باتجاه المسار السياسي. 

    © REUTERS / VINCENT KESSLER
    "لولاه لما تحقق وقف إطلاق النار"... بوريل يثمن "إعلان القاهرة" بشأن ليبيا
    وبشأن صفة حضورهم للقاهرة أوضح أن أعضاء الأعلى للدولة جاءوا بصفة رسمية باعتبارهم يمثلون الشعب الليبي، وأن هناك أغلبية في المجلس تقدر دور مصر وأهميته بخلاف رئيس المجلس الذي يحكمه الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين.

    فيما قال النائب عبد الله علي عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، إن العملية السياسية في ليبيا لا بد أن تكون بمشاركة مصر بقدر كبير لما يمكن أن تحققه بحكم ثقلها ودورها في الأزمة.

    وأضاف أن الاجتماع تناول العديد من الملفات منها توحيد المؤسسات العسكرية والسياسية والتقدم خطوة للأمام خاصة في ظل توازي الاجتماعات في عدد من العواصم.

    وشدد على أن طرفي الاجتماع بحثا آلية الوصول إلى خارطة طريق للمرحلة المقبلة، وأن حضور أعضاء من الغرب الليبي يؤكد على الدور المحوري للقاهرة.

    وكشف عن أن الكثير من أعضاء الأعلى للدولة يرغبون في دور أكبر للقاهرة في العملية السياسية، وأن دور مصر سيضيف إيجابية لما يحدث في المغرب وجنيف.

    رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج، 4 يونيو 2020
    © AP Photo / Turkish Presidency
    النايض: رفض حكومة الوفاق لمبادرة القاهرة أدى إلى وضع خطير ومتقلب للغاية في ليبيا
    وأوضح أن الأطراف العسكرية ستخضع لما يتم التوافق عليه بين الأطراف المجتمعة على المستوى السياسي، وأن مصر قطعت شوطا كبيرا بشأن توحيد المؤسسة العسكرية قبل 4 أبريل/ نيسان 2019.

    شارك في الاجتماعات 5 من أعضاء مجلس الدولة الاستشاري، أبرزهم: بلقاسم قزيط وسعد بن شرادة وعبد الله علي، إضافة إلى 4 نواب من البرلمان الليبي وهما: أبو بكر سعيد وأيمن سيف النصر ومحمد الرعيض وحسن شابا.

    ورحبت جامعة الدول العربية بالحراك السياسي الراهن الذي يشهده الملف الليبي والهادف إلى تقريب وجهات النظر وبناء الثقة بين الأطراف الليبية والوصول إلى تفاهمات محددة لحلحلة الأزمة على مساراتها الأمنية والسياسية والاقتصادية تحت الرعاية الأصيلة للأمم المتحدة، وثمن مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة عاليا الدور الذي قامت به المملكة المغربية في استضافة وتيسير الحوار الليبي الذي اختتم أعماله يوم أمس الخميس في بوزنيقة بالمغرب، وجمع ممثلين عن مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة، والذي أسفر عن جملة من التفاهمات بين الجانبين وخاصة فيما يتصل بتوحيد مؤسسات الدولة الليبية.

    © Sputnik /
    ليبيا.. ما تطورات الأزمة عقب مؤتمر برلين؟

    انظر أيضا:

    ليبيا... تفاؤل حذر بعد الاتفاق على توزيع المناصب السيادية
    انتهاء محادثات المغرب باتفاق شامل بين طرفي الصراع في ليبيا
    لوكاشينكو: بيلاروس لديها ما يكفي من القوانين لإنقاذ البلاد وعدم تكرار مصير أوكرانيا وليبيا وسوريا
    احتجاجات في شرق ليبيا وعقيلة صالح يدعو لاجتماع عاجل... فيديو
    الكلمات الدلالية:
    أخبار ليبيا اليوم, أخبار ليبيا, ليبيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    عارضة الأزياء الإيطالية إليسا دي بانيكيس على السجادة الحمراء في مهرجان البندقية السينمائي الـ 77، 9 سبتمبر 2020
    أبرز الأحداث المصورة خلال الأسبوع من "سبوتنيك"
    شركة هواوي تطلق نظام التشغيل الخاص بها
    "هواوي" تطلق نظام التشغيل الخاص بها
    إنفوجرافيك.. 5 سيارات كهربائية تتواجد في السوق المصري
    5 سيارات كهربائية تتواجد في السوق المصري
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك