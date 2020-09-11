المروحيات التركية تجري تدريبات "بحث وإنقاذ" قبالة السواحل الليبية... فيديو

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الجمعة، أن القوات البحرية التركية تجري تدريبات "بحث وإنقاذ"، قبالة السواحل الليبية.

وقالت الوزارة، في تغريدة عبر "تويتر"، إنها أجرت التدريبات بواسطة فرقاطة "تي سي جي غمليك"، ومروحية كانت على متنها، في إطار فعاليات مجموعة المهام البحرية التركية.

Türk Deniz Görev Grubu faaliyetleri kapsamında Libya açıklarında görev yapan TCG GEMLİK Fırkateynimiz ile gemide konuşlu helikopter tarafından denizde arama kurtarma eğitimi icra edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/ficeTPjVlJ — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 11, 2020

​كما نشرت الوزارة عبر "تويتر"، مشاهد مصورة لجانب من التدريبات.

ودانت جامعة الدول العربية، مؤخرا، "التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية"، مطالبة أنقرة بسحب قواتها من سوريا والعراق وليبيا.

جاء ذلك خلال البيان الصادر عن الاجتماع الوزاري الأول "للجنة العربية المعنية بمتابعة التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية".

وأضاف البيان أن "اللجنة أدانت كافة أشكال التدخل التركية العدوانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، وخاصة في كل من العراق وجمهورية سوريا العربية، ودولة ليبيا، باعتبارها انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".