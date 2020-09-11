تفاصيل لقاء مسؤول "حزب الله" ووفد الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

التقى النائب اللبناني السابق، حسن حب الله، اليوم الجمعة، وفدا قياديا من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

وبحث حسن حب الله، مسؤول العلاقات الفلسطينية في "حزب الله"، مع الوفد الفلسطيني برئاسة الأمين العام للجبهة أبو أحمد فؤاد، "آخر المستجدات على الساحتين العربية والفلسطينية"، وفقا للوكالة الوطنية للإعلام في لبنان.

وعبّر فؤاد عن رضائه "بنتائج مؤتمر الأمناء العامين الذي انعقد في بيروت ورام الله"، مشددا على "أهمية المؤتمر لجهة ترسيخ الوحدة الوطنية الفلسطينية وإطلاقها لقاعدة المقاومة الشعبية لتحرير الأرض من الاحتلال واستعادة الحقوق الفلسطينية كاملة".

ووجه الشكر لقيادة المقاومة الإسلامية "التي كان لها الفضل بعقد هذا المؤتمر ووقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع ضد الاحتلال".

وأشار بيان العلاقات الفلسطينية في "حزب الله"، إلى أن "الطرفين عرضا الجوانب كافة المتعلقة بمخاطر صفقة القرن وسياسات الضم وسبل مواجهتها وخاصة سياسات التطبيع الهادفة الى تصفية الشعب الفلسطيني واقتلاعه من أرضه ووطنه"، داعين كل "القوى الفلسطينية الى توحيد الصف لمواجهة هذا المشروع العنصري الذي تقوده إسرائيل برعاية أمريكية".

وأضاف البيان أن الطرفين دانا "الصمت الدولي المتمادي حيال قضية الأسرى والمعتقلين في السجون الإٍسرائيلية وحالات القتل المتعمد التي يتعرض لها أسرانا البواسل داخل الزنازين والمعتقلات وأمام مرأى العالم".

وشدد الطرفان في نهاية اللقاء على "ضرورة إبقاء قضية فلسطين هي العنوان والبوصلة لكونها القضية المركزية للعرب والمسلمين وكل الشرفاء".