سيول تجتاح بلدات عديدة في لبنان... واستنفار في الدفاع المدني

ضربت، مساء اليوم الجمعة 11 سبتمبر/أيلول، سيول بلدات عديدة في لبنان، واستنفر الدفاع المدني قواته بصورة عاجلة.

وأشار محافظ بعلبك الهرمل، بشير خضر، في تصريحات نقلتها الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية إلى أن الأمور حتى الآن تحت السيطرة.

وقال محافظ بعلبك الهرمل، إن السيول ضربت بلدتي رأس بعلبك والفاكهة، تحت السيطرة، وتجري في مسارها الطبيعي.

​وأوضح خضر أنه تم استنفار الدفاع المدني وغرفة إدارة مخاطر الكوارث في محافظة بعلبك الهرمل.

وأهاب محافظ بعلبك الهرمل بالمواطنين بضرورة "توخي الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من مجرى السيل حفاظاً على سلامتهم".