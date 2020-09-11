"حماس" تعلق على اتفاق السلام بين البحرين وإسرائيل

أعلنت حركة حماس، اليوم الجمعة، أن اتفاقية التطبيع بين إسرائيل والبحرين "إصرار على تطبيق بنود صفقة القرن التي تصفي القضية الفلسطينية.

كما أكدت منظمة التحرير الفلسطينية عبر تصريحات خاصة لوكالة أنباء "الأناضول" التركية، أنها تعتبر تطبيع البحرين للعلاقات مع إسرائيل "طعنة غادرة أخرى توجه إلى القضية".

#عاجل |"حماس": اتفاقية التطبيع بين إسرائيل والبحرين "إصرار على تطبيق بنود صفقة القرن التي تصفي القضية الفلسطينية" (تصريح للأناضول) — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) September 11, 2020

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، عبر تغريدة على حسابه الشخصي على تويتر عن تطبيع العلاقات بين إسرائيل ومملكة البحرين.

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، عقب إعلان الرئيس الأمريكي اتفاق البحرين على تطبيع علاقاتها مع إسرائيل إن الاتفاق "عهد جديد للسلام".

ومن جانبه أكد ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الجمعة، ضرورة التوصل لاتفاق سلام شامل وعادل وفق حل الدولتين، وأشاد حمد بن عيسى آل خليفة بالدور الأمريكي المحوري لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط.