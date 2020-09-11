منظمة العفو: أي عملية تهدف إلى سلام عادل يجب أن تشمل إزالة المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية

أكدت منظمة العفو الدولية أن أي عملية تهدف إلى سلام عادل ودائم بين إسرائيل وفلسطين تقتضي إزالة المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية.

ونشر الحساب الرسمي لمنظمة العفو الدولية على تويتر تغريدة جاء فيها: "يجب أن تشمل أي عملية تهدف إلى سلام عادل ودائم في إسرائيل/ فلسطين: إزالة المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، ووضع حد للانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان، وتحقيق العدالة والتعويض لضحايا الجرائم بموجب القانون الدولي".

يجب أن تشمل أي عملية تهدف إلى سلام عادل ودائم في #إسرائيل/ #فلسطين: إزالة المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، ووضع حد للانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان، وتحقيق العدالة والتعويض لضحايا الجرائم بموجب القانون الدولي. — منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) September 11, 2020

​وأوضحت منظمة العفو في تغريدة أخرى: "فلا يمكن لأي اتفاق دبلوماسي أن يغير الواجبات القانونية لإسرائيل كقوة محتلة بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا أن يحرم الفلسطينيين من حقوقهم ومن الحماية التي يكفلها القانون الدولي".

فلا يمكن لأي اتفاق دبلوماسي أن يغير الواجبات القانونية لإسرائيل كقوة محتلة بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا أن يحرم الفلسطينيين من حقوقهم ومن الحماية التي يكفلها القانون الدولي. — منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) September 11, 2020

​وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، عبر تغريدة على حسابه الشخصي على تويتر عن تطبيع العلاقات بين إسرائيل ومملكة البحرين.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، عقب إعلان الرئيس الأمريكي اتفاق البحرين على تطبيع علاقاتها مع إسرائيل إن الاتفاق "عهد جديد للسلام".

ومن جانبه أكد ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الجمعة، ضرورة التوصل لاتفاق سلام شامل وعادل وفق حل الدولتين، وأشاد حمد بن عيسى آل خليفة بالدور الأمريكي المحوري لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط.