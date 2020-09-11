أول مشاهد من انفجار مستودع قذائف الهاون في الزرقاء بالأردن... فيديو

شارك الجيش الأردني، أول لقطات للانفجار الذي وقع فجر اليوم الجمعة في أحد مستودعات ذخائر الهاون القديمة قرب مدينة الزرقاء.

ونشر الحساب الرسمي للقوات المسلحة الأردنية عبر موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، مشاهد خاصة بموقع انفجار أحد مستودعات ذخائر الهاون القديمة قيد التفكيك في منطقة الطافح، والتي تبعد نحو 12 كيلومترا عن مركز مدينة الزرقاء.

ووفقا لبيان الجيش الأردني "وقع انفجار فجر اليوم الجمعة في أحد مستودعات ذخائر الهاون القديمة قيد التفكيك في منطقة الطافح القريبة من مدينة الزرقاء والواقعة في منطقة معزولة غير مأهولة بالسكان".

وأوضح البيان أن "التحقيقات الأولية كشفت أن الانفجار ناتج عن الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة الأمر الذي أدى لحدوث تفاعل في المادة الكيميائية الموجودة داخل إحدى حشوات قذائف الهاون التي أدت لوقوع الانفجار".

وأضاف أنه "لم ينجم عن الانفجار أي إصابات في الأرواح واقتصرت على أضرار مادية".

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن وزير الدولة لشؤون الإعلام الأردني أمجد عودة العضايلة في وقت سابق اليوم قوله، إن انفجارا وقع في الساعات الأولى من فجر اليوم الجمعة بمستودع يحتوي على قنابل مورترز غير صالحة للاستعمال تابع للقوات المسلحة يقع شرق مدينة الزرقاء.