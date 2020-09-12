اليمن... مواجهات عنيفة بين القوات المشتركة و"أنصار الله" شمالي الضالع

اندلعت، اليوم الجمعة، مواجهات بين القوات اليمنية المشتركة التابعة للحكومة الشرعية، وجماعة أنصار الله "الحوثيين"، في محافظة الضالع وسط اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. وقال مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك" إن "أنصار الله" شنت مساء اليوم، هجوما واسعا على مواقع للقوات المشتركة في ثلاثة قطاعات غربي مديرية قعطبة شمالي الضالع.

وأضاف أن مقاتلي "أنصار الله" حاولوا التقدم والسيطرة على مواقع عسكرية متقدمة في قطاعات صبيرة - الجب، والفاخر وهجار- باب غلق، مستخدمين مختلف الأسلحة بينها ثقيلة.

ووفقا للمصدر، تمكنت القوات المشتركة من كسر هجوم "أنصار الله" عقب مواجهات عنيفة استمرت نحو ثلاث ساعات، وأوقعت قتلى وجرحى في صفوف المهاجمين.

وأعلن الجيش اليمني، الاثنين الماضي، مقتل 13 من "أنصار الله" وجرح 20 آخرين من عناصرها، في أثناء محاولة تسلل نفذتها الجماعة باتجاه مواقع في القطاع الغربي لجبهة مريس في مديرية قعطبة شمالي الضالع، وذلك بعد أيام من إحباط هجوم واسع شنته على مواقع في الجبهة ذاتها.

وسيطرت القوات الحكومية، في 22 آب/ أغسطس الماضي، إثر عملية واسعة، على قريتي الزيلة والقهرة وموقعي الخزان والسبعة وغيرهما شمال وغرب منطقة مريس شمالي الضالع، حسبما أفاد حينها مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك".