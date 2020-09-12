إعلام: انفجار عبوة ناسفة في مدينة رأس العين السورية

أعلنت وسائل إعلام سورية عن مقتل وإصابة عدد من المدنيين جراء انفجار عبوة ناسفة مقابل مقر البريد بمدينة رأس العين السورية الواقعة شمال غربي محافظة الحسكة على الحدود التركية السورية.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم السبت، عن مصادر محلية خاصة "استشهاد وجرح عدد من المدنيين جراء انفجار عبوة ناسفة مقابل البريد بمدينة رأس العين التي تنتشر فيها مجموعات إرهابية تتبع للاحتلال التركي".

وكانت المدينة، قد شهدت، يوم الأحد الماضي، انفجار دراجة نارية أدت إلى مقتل 8 أشخاص وجرح آخرين ووقوع أضرار مادية في ممتلكات الأهالي.

يذكر أن المدينة تعاني حالة من انعدام الأمن والاستقرار بالتوازي مع أعمال السرقة والنهب للممتلكات التي يقوم بها الإرهابيون، بالإضافة إلى تدمير منازل الأهالي في الجهة الجنوبية للمدينة وفي عدد من القرى القريبة منها إضافة لاستيلاء عشرات الإرهابيين وأسرهم على المنازل بعد تهجير أهلها.