العراق يدعم ضحايا الفيضانات في السودان بأطنان من المساعدات الطبية... صور

توجهت طائرة نقل عسكرية عراقية، اليوم السبت، إلى السودان وعلى متنها أطنان من المساعدات الطبية.

وجاء في بيان وزارة الدفاع العراقية " بتوجيه من السيد رئيس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة ومتابعة واشراف من السيد وزير الدفاع والسيد رئيس أركان الجيش، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية، أرسلت وزارة الدفاع طائرة نقل عسكرية من نوع (C130) التابعة لقيادة القوة الجوية العراقية عبر قاعدة الشهيد محمد علاء الجوية لنقل 12 طناً من المساعدات الطبية المقدمة من قبل وزارة الصحة العراقية إلى ضحايا الفيضانات في جمهورية السودان".

وأضاف البيان "في مسعى لتخفيف الأزمة بعد الفيضانات التي أدت إلى خسائر بشرية ومادية، وتأتي هذه المبادرة من أجل الوقوف الى جانب الشعب السوداني الشقيق وضمن سلسلة واجبات ينفذها صقور القوة الجوية العراقية بهذا الشأن".

ويعيش السودان منذ أيام عدة على وقع سيول وفيضانات غير مسبوقة منذ سنوات طويلة، بحسب ما أكد عدة مسؤولين في الدولة، ما دفع مجلس الأمن والدفاع إلى إعلان حالة الطوارئ في كل أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، كما قرر اعتبار السودان منطقة كوارث طبيعية، وتشكيل لجنة عليا لدرء ومعالجة آثار السيول والفيضانات التي اجتاحت عددا من الولايات السودانية.