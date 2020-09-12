توجيه جديد من السيسي بشأن قيمة تصالح مخالفات البناء في الريف والقرى

قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه الحكومة بمراعاة الأهالي في الريف والقرى، وإعلان أن قيمة التصالح لكل الريف المصري سيكون الحد الأدنى لقيمة التصالح وهي 50 جنيها للمتر.

وأضاف مدبولي، خلال لقائه مع عدد من الإعلاميين لمناقشة ملف إزالة التعديات على الأراضي والتصالح في مخالفات البناء، اليوم السبت، أن "الدولة سمحت بشهرين بعد 30 سبتمبر لاستكمال وتقديم أي أوراق للتصالح وتقنين الأوضاع".

رئيس الوزراء: منذ 2011 وحتى الآن مصر فقدت 90 ألف فدان من أخصب الأراضي الزراعية#eXtranews#الشعب_معاك_ياريس pic.twitter.com/fSLsZOoM0k — eXtra news (@Extranewstv) September 12, 2020

وأوضح أنه "سيتم خصم 25% من القيمة مقابل التصالح عند دفع المبلغ كاملا".

وأشار إلى أنه "من 2011 حتى اليوم يوجد 2 مليون حالة مخالفة على 90 ألف فدان، وحتى الآن تقدم مليون حالة مخالفة بطلب تصالح".

رئيس الوزراء:أسهل شئ كان على الحكومة أن تغُض الطرف عن هذه القضية كما حدث في السنوات السابقة #eXtranews#الشعب_معاك_ياريس pic.twitter.com/MMWGrh9eym — eXtra news (@Extranewstv) September 12, 2020

وتابع "لدينا فرصة ذهبية لتقنين وضع المخالف، والابتعاد عن خطر الإزالة وعدم الخوف من أي قرارات جديدة من الممكن أن يتم إصدارها".

وذكر أن "البناء غير المخطط يمثل 50% من الكتلة السكنية في مصر".

رئيس الوزراء: الحكومة موجودة دايما في الشارع وبنسمع ما يخطر في وجدان المواطن المصري#eXtranews#الشعب_معاك_ياريس pic.twitter.com/ha4nyrovgC — eXtra news (@Extranewstv) September 12, 2020

ولفت إلى أن "أسهل شئ كان على الحكومة أن تغُض الطرف عن هذه القضية كما حدث في السنوات السابقة، مضيفا أن عدم المواجهة ووضع الحلول يؤدي إلى تفاقم المشكلة".

وأكد مدبولي أن "الحكومة المصرية موجودة دائما في الشارع وتسمع ما يخطر في وجدان المواطن المصري".