بيان من الجيش الكويتي بشأن أنباء قصف صاروخي من العراق باتجاه أراضيه

أصدرت رئاسة الأركان في الجيش الكويتي، بيانا يحسم الجدل حول أنباء عبور صاروخ في سماء البلاد قادما من الأراضي العراقية.

وقال الجيش الكويتي، في بيان عبر حسابه على "تويتر": "تنفي رئاسة الأركان ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام المختلفة، وتؤكد بأن مختلف قطاعات الجيش تعمل وفقا لحالات الاستعداد المقررة لها للمحافظة على أمن البلاد وسلامة أراضيه".

وأضافت: "وتهيب بالجميع تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية والمتمثلة بمديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة".

تنفي رئاسة الأركان مايتم تداوله عبر وسائل الإعلام المختلفة، وتؤكد بأن مختلف قطاعات الجيش تعمل وفقا لحالات الإستعداد المقررة لها للمحافظة على أمن البلاد وسلامة أراضيه، وتهيب بالجميع تحري الدقة وإستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية والمتمثلة بمديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة. pic.twitter.com/GsUb0Rwcbg — KUWAIT ARMED FORCES-الجيش الكويتي (@KuwaitArmyGHQ) September 10, 2020

وكانت صحيفة "كويت نيوز"، نشرت خبرا يفيد بمرور صاروخ فوق الأجواء الكويتية قادما من العراق، كما تداول بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذه الأنباء.