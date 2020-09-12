الشرطة السعودية تلقي القبض على 6 باكستانيين بعد شجار عنيف..فيديو

ألقت شرطة منطقة مكة المكرّمة، القبض على 6 مقيمين باكستانيين تشاجروا في أحد الأحياء السكنية في مدينة جدة.

ووفقا لصحيفة "سبق" المحلية، فإن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، أكد أن الجهات الأمنية تمكنت من تحديد هوية المتشاجرين والقبض عليهم، وهم 6 مقيمين من الجنسية الباكستانية.

وذكر المتحدث أن المشاجرة نتيجة خلاف سابق بين المعنيين، حيث جرى توقيفهم جميعاً واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وفي وقت سابق، تداول معلقون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر مشاجرة بين عدد من الأشخاص بأحد الأحياء السكنية في محافظة جدة.