القيادة الفلسطينية تدين اتفاق التطبيع بين البحرين وإسرائيل... فيديو

أدانت القيادة الفلسطينية اتفاق التطبيع بين مملكة البحرين وإسرائيل، وذلك في أول ردة فعل، معتبرة هذه الخطوة طعنة نجلاء في خاصرة القضية الفلسطينية وخيانة للقدس والمسجد الأقصى ودعما لتشريع جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

واعتبرت القيادة الفلسطينية الخطوة نسفا للمبادرة العربية للسلام وقرارات القمم العربية والإسلامية والشرعية الدولية مطالبة مملكة البحرين بالتراجع عن هذه الخطوة لما تلحقه من ضرر كبير بالحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني والعمل العربي المشترك.

وفي خطوة لاحقة، أعلن وزير الخارجية الفلسطينية رياض المالكي الاستدعاء الفوري للسفير الفلسطيني المعتمد لدى مملكة البحرين للتشاور ومن أجل اتخاذ الخطوات الضرورية حيال قرار البحرين التطبيع مع إسرائيل، في خطوات يبدو أنها ستتابع وتتصاعد بالتزامن مع خطوات التطبيع بين بعض الدول العربية وإسرائيل .

وكان مجلس الشورى ومجلس النواب في البحرين، قد طالبا في بيان مشترك، بضرورة التشاور معهما، قبل أي خطوات قادمة للسلام مع إسرائيل.

ورحب مجلس الشورى ومجلس النواب، في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، بالخطوة البحرينية التاريخية، وتأييدهما إعلان السلام.

وأوضح البيان أن "الانفتاح والتعايش مع الجميع نهج بحريني أصيل وعريق".

وتابع بقوله: "يرحب مجلس الشورى ومجلس النواب بإقامة علاقات دبلوماسية بين إسرائيل ومملكة البحرين، في خطوة تاريخية ستسهم في تعزيز الاستقرار والسلم في المنطقة، والذي يأتي استمرارا لجهود مملكة البحرين في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار والسلام في جميع أنحاء العالم".

ويشدد مجلس الشورى ومجلس النواب على أهمية تكثيف الجهود لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وتحقيق السلام العادل والشامل، وفقاً لحل الدولتين، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

ولكن دعا مجلس الشورى ومجلس النواب الحكومة البحرينية إلى التشاور مع السلطة التشريعية عند اتخاذ أي خطوات قادمة في هذا السياق".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، عبر تغريدة على حسابه الشخصي على تويتر عن تطبيع العلاقات بين إسرائيل ومملكة البحرين.

كما نشر الرئيس الأمريكي بيانا ثلاثيا مشتركا للولايات المتحدة ومملكة البحرين وإسرائيل يوضح تفاصيل اتفاق السلام.

وأكد البيان أن الملك حمد ورئيس الوزراء نتنياهو أعربا عن تقديرهما العميق للرئيس ترامب لتفانيه لأجل السلام في المنطقة، وتركيزه على التحديات المشتركة، حيث أنه اتخذ نهجا فريدا في الجمع بين الدول، بحسب ما ذكر البيان.

كما أشاد الطرفان بدولة الإمارات العربية المتحدة وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد لشجاعته في 13 أغسطس/ آب 2020، في الإعلان عن قيام علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل.