دعوة حضور حفل توقيع اتفاق السلام بين إسرائيل والإمارات في البيت الأبيض 

وأفاد الصحفي والإعلامي الإسرائيلي بالقناة الـ"13 العبرية، باراك رافيد، في تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم السبت، بأن البيت الأبيض قد نشر دعوات حضور توقيع اتفاق السلام بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين.

הבית הלבן הוציא הזמנות לטקס החתימה. יום שלישי בשבע בערב שעון ישראל pic.twitter.com/fhlG8P2Sso — Barak Ravid (@BarakRavid) September 12, 2020

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن أمس الجمعة، عبر تغريدة على حسابه الشخصي على "تويتر" عن تطبيع العلاقات بين إسرائيل ومملكة البحرين.

كما نشر الرئيس الأمريكي بيانا ثلاثيا مشتركا للولايات المتحدة ومملكة البحرين وإسرائيل يوضح تفاصيل اتفاق السلام.

وسبق تغريدة ترامب، أمس الجمعة، تغريدة أخرى سابقة لها، في الثالث عشر من شهر أغسطس/آب الماضي، أعلن من خلالها عن اتفاق سلام تاريخي بين الإمارات وإسرائيل.