السفارة الأمريكية: الجيش الوطني الليبي نقل لنا التزاما شخصيا من المشير خليفة حفتر

أكدت السفارة الأمريكية في بيان نشر على صفحتها في "تويتر" اليوم السبت، بأن القوات المسلحة العربية الليبية قد نقلت إلى الحكومة الأمريكية التزاما شخصيا من المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي.

وبحسب البيان المنشور في الموقع الرسمي للسفارة الأمريكية، فإن الجيش الوطني الليبي نقل إلى الحكومة الأمريكية "التزاما شخصيا" من المشير خليفة حفتر "بالسماح بإعادة فتح قطاع الطاقة بالكامل في موعد أقصاه 12 سبتمبر/أيلول".

ونوه البيان إلى أن السفارة الأمريكية تشعر بالارتياح "حول ما يبدو أنه اتفاق ليبي سيادي لتمكين المؤسسة الوطنية للنفط من استئناف عملها الحيوي وغير السياسي" بالتزامن مع المفاوضات التي تجريها الأطراف الليبية في حوار سلمي تشرف عليه الأمم المتحدة.

وأشار البيان إلى وجود مراسلات بين السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند والمشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي، بالإضافة إلى نقاشات واسعة مع قادة ليبيين أكدت من خلالها السفير الأمريكي على "ثقة الولايات المتحدة في المؤسسة الوطنية للنفط ودعمها لنموذج مالي من شأنه أن يشكل ضمانة موثوقة بأنّ ايرادات النفط والغاز ستتم إدارتها بشفافية والحفاظ عليها لصالح الشعب الليبي".

يتبع..