تسجيل
18:41 GMT12 سبتمبر/ أيلول 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    العالم العربي

    إحداها على الكعبة... السعودية تشهد الاثنين ظاهرتين فلكيتين

    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/102502/50/1025025062_0:160:3071:1888_1200x675_80_0_0_4fe8e88bd8fbcee704fa6dbf2d9cd5b2.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202009121046524809-%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B9%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86/

    أعلنت الجمعية الفلكية بجدة، أن سماء المملكة السعودية ستشهد، يوم الاثنين الموافق 14 سبتمبر/ أيلول المقبل، ظاهرتين فلكيتين.

    وذكر رئيس الجمعية، المهندس ماجد أبو زاهرة، في منشور عبر حسابها على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، أمس الجمعة، أن الظاهرتين هما تعامد القمر على الكعبة المشرفة، واقتران قمر نهاية الشهر مع كوكب الزهرة.

    صورة مقربة لعاصفة في شمال كوكب المشتري
    © Photo / NASA, JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Matt Brealey/Gustavo B C
    الثلاثاء المقبل.. السعودية على موعد مع ظاهرة فلكية ترى بالعين المجردة
    وقال أبو زاهرة إن "سماء مكة المكرمة تشهد يوم الأثنين المقبل بعد ساعات من شروق الشمس، التعامد الرابع للقمر على الكعبة المشرفة هذا العام 2020".

    وأضاف أن "القمر سيبلغ ميله عرض مكة ومتوسطا خط زوالها (التعامد) عند الساعة (09:33:54) صباحا، وسيكون القمر على ارتفاع (89.58.40) درجة، وقرصه مضاء بنسبة (13.7%) بنور الشمس والزاوية التي تفصله عن الشمس (43) درجة، وعلى مسافة (373.958) كيلومترا".

    وأشار رئيس فلكية جدة، إلى أنه "تستخدم هذه الظاهرة في تحديد اتجاه القبلة بطريقة بسيطة، حيث يشير اتجاه القمر بالنسبة للقاطنين في الأماكن البعيدة عن المسجد الحرام وقت التعامد إلى اتجاه مكة المكرمة كما فعل القدماء بدقة توازي دقة تطبيقات الهواتف الذكية".

    وتابع ماجد أبو زاهرة في منشوره: "من جهة أخرى، يرصد بسماء السعودية والوطن العربي قبل شروق شمس الاثنين المقبل (14 سبتمبر/ أيلول 2020) بعدة ساعات، وقوع هلال قمر نهاية الشهر في حالة اقتران مع كوكب الزهرة رمز الحب والجمال بالأفق الشرقي في ظاهرة رائعة مشاهدة بالعين المجردة".

    وأضاف رئيس فلكية جدة، أنه "ستُرصد أيضا نجوم الجوزاء ونجوم لامعة مثل الشعرى والعيوق والدبران، إضافة لكوكب المريخ الساطع بلونه البرتقالي باتجاه الأفق الغربي".

    وأوضح أبو زاهرة، أن "القمر والزهرة يقعان في ترتيب ثاني وثالث ألمع الأجسام على التوالي بعد الشمس في قبة السماء، لذلك يمكن رؤيتهما مع بداية ضوء الصباح في منظر جميل".

    ولفت إلى أنه "عند رصد كوكب الزهرة من خلال التلسكوب (وليس المنظار) فقرصه سيظهر مضاء بنسبة 65% بنور الشمس في الوقت الحالي، ولكن نظرا لحركة الكوكب في مدارة الأصغر حول الشمس، فإنه خلال الأشهر المقبلة وعند مراقبته من خلال التلسكوب فإن حجم قرصه الظاهري أصبح أصغر، نظرا لابتعاده عن الأرض، وسيقابل ذلك زيادة في إضاءة قرصه تدريجيًّا حتى يصبح مضاء بالكامل أواخر شهر مارس/ آذار 2021".

    انظر أيضا:

    ظاهرة فلكية فريدة في سماء العالم العربي تزامنا مع ليلة النصف من شعبان
    ظاهرة فلكية غريبة ترصد لأول مرة على كوكب المريخ... صورة
    سهم ساطع باتجاه الشمس... ظاهرة فلكية ترصد بالعين المجردة في المنطقة العربية... صور
    ظاهرة فلكية نادرة تشهدها دولة عربية
    الثلاثاء المقبل.. السعودية على موعد مع ظاهرة فلكية ترى بالعين المجردة
    الكلمات الدلالية:
    ظاهرة فلكية, الكعبة المشرفة, الكعبة, السعودية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    عارضة الأزياء الإيطالية إليسا دي بانيكيس على السجادة الحمراء في مهرجان البندقية السينمائي الـ 77، 9 سبتمبر 2020
    أبرز الأحداث المصورة خلال الأسبوع من "سبوتنيك"
    شركة هواوي تطلق نظام التشغيل الخاص بها
    "هواوي" تطلق نظام التشغيل الخاص بها
    إنفوجرافيك.. 5 سيارات كهربائية تتواجد في السوق المصري
    5 سيارات كهربائية تتواجد في السوق المصري
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك