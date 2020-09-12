عزام الأحمد: الإعلان عن قيادة وطنية موحدة للمقاومة الشعبية الفلسطينية خلال ساعات

قال عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، إنه سيتم الإعلان عن قيادة وطنية موحدة للمقاومة الشعبية، خلال الساعات القادمة.

وذكر الموقع الإلكتروني "عرب 48"، مساء اليوم السبت، أن الأحمد صرح بذلك خلال حديث لـ"تلفزيون فلسطين"، مؤكدا أنه يجب اليوم قبل الغد إنهاء سلطة الأمر الواقع في قطاع غزة، وإنهاء الانقسام، وإتمام المصالحة، وصولا للشراكة الوطنية الكاملة.

وتابع الأحمد أن "الانتخابات كانت جزءا من المطروح في الحوار في اجتماع "الأمناء العامون"، مشيرا إلى أنه قبل تفشي فيروس كورونا كان الحديث عن الانتخابات ورئيس لجنتها ذهب إلى غزة، ووصلنا إلى نقطة إيجابية، وجاءت بعدها كورونا وبعد ذلك جاء مخطط الضم.

وبخصوص موقف القيادة الفلسطينية من الجامعة العربية، قال الأحمد إن اللجنة التنفيذية للمنظمة تدرس وضع الجامعة العربية، وكيفية التصرف معها خلال الأيام القادمة.

وأشار إلى أن الجامعة العربية يبدو أنها بدأت تخون نفسها من خلال هيمنة الإدارة الأمريكية عليها.

وبخصوص إقدام دول عربية أخرى للتطبيع مع إسرائيل، قال الأحمد، "لن نستغرب ولن نتفاجأ إذا أقدمت موريتانيا على التطبيع مع إسرائيل".