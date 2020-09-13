مصدر دبلوماسي: لا خط جوي مباشر بين المغرب وإسرائيل

كشفت وسائل إعلام مغربية، يوم أمس السبت، عن حقيقة إقامة رحلات جوية مدنية مباشرة بين المغرب وإسرائيل.

وذكرت صحيفة "هسبريس" الإلكترونية المغربية نقلا عن مصادر دبلوماسية أن هذه المعلومات المتداولة عارية عن الصحة وغير صحيحة.

وأوضح المصدر الدبلوماسي، أن المعطيات التي جرى تداولها طيلة يوم أمس بشأن قرب الإعلان عن إقامة خط جوي مباشر بين المغرب وإسرائيل "مجرد ​أخبار​ عارية من ​الصحة​، ولا وجود لأي اتفاق في هذا الإطار".

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه من المقرر أن تعلن إسرائيل والمغرب عن رحلات جوية مباشرة كجزء من الخطوة التالية في إطار الجهود الأمريكية التي يقودها الرئيس ​دونالد ترامب​ لتسهيل عملية التطبيع بين إسرائيل ودول عربية.