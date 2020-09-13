مقتل ارهابيين اثنين إثر ضربة جوية للتحالف الدولي في كركوك

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأحد، مقتل إرهابيين اثنين وتدمير وكر بضربة جوية للتحالف الدولي في كركوك.

ونقلت "السومرية نيوز" بيان خلية الإعلام الأمني ، "بأمر من قيادة العمليات المشتركة، قوات التحالف الدولي تنفذ ضربة جوية على هدف لعصابات "داعش" الإرهابية "في منطقة وادي الشاي ضمن قاطع عمليات كركوك".

وأضافت الخلية في بيانها " أن الضربة اثمرت عن "قتل إرهابيين إثنين وتدمير وكر ودراجة نارية".

وبدأت قوات التحالف الدولي تقليص عدد قواعدها في العراق، بتسليم قواعد عسكرية للجيش العراقي.

وتستمر القوات الأمنية العراقية في عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.