مصر ترسل 197 طنا من المساعدات الغذائية والإغاثية إلى شمال وجنوب السودان

وذكرت بوابة الأهرام، أن عددا من الجمعيات الأهلية قامت بإرسال شحنة مساعدات إنسانية وإغاثية إلى الدولتين.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين القباج، إن "مصر دائما ما تقف مع أشقائها في المحن والأزمات، فمنذ الساعات الأولى من حدوث الأزمة، أقامت مصر جسراً جوياً مع الجانب السوداني لتقديم المساعدات".

#عاجل | التضامن: 197 طنا من المساعدات الغذائية والإغاثية إلى شمال وجنوب السودان |صور #كلنا_الجيش_المصري https://t.co/Hqw1oJEZWl — بوابة الأهرام (@AlAhramGate) September 13, 2020

وأضافت القباج، أن وزارة التضامن الاجتماعي توجهت على الفور بالتنسيق مع شركاء المجتمع المدني للاصطفاف جميعا من أجل تقديم الدعم اللازم، وسريعا تم توفير وإرسال ما يزيد على 197 طناً من المساعدات الإنسانية تشمل مواد غذائية وإغاثية ومستلزمات وقائية لمتضرري السيول من أشقائنا في دولتي السودان وجنوب السودان.

أحد أكثر الكوارث الطبيعية فتكاً.. الفيضانات الخاطفة تثير قلق مسؤولي #السودان 🇸🇩 pic.twitter.com/Oim3ucY6pM — see | عربي (@Seeon) September 13, 2020

من جهته قال المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، الدكتور رامي الناظر، إن الهلال الأحمر المصري قام بإرسال فريق إغاثة دولي لجنوب السودان منذ حدوث أزمة السيل لتوصيل المساعدات الإغاثية التي تم جمعها من كافة مؤسسات المجتمع المدني الشريكة للمتضررين بالتعاون مع الهلال الأحمر السوداني في شمال السودان والصليب الأحمر السوداني في دولة جنوب السودان.

فزعة لأهل #السودان



ساهم معنا في هذا المشروع المبارك



وكن عونا لآلاف الأسر هناك !



شارك في تقديم المساعدات الإغاثية لهم



واعلم أن تبرعك أيها المحسن الكريم... سيحدث فرقا 👌🏻



تبرع من خلال الرابط👇🏻https://t.co/csKW5KwNk1 pic.twitter.com/jfpwUGz9Us — روائع نبيل العوضي (@Nabil_Youtube) September 13, 2020

بالإضافة إلى مصر أرسلت كل من العراق وقطر والسعودية والكويت مساعدات غذائية وإنسانية إلى السودان.

وعاشت السودان أيام قاسية بعد أن غمرتها السيول والفيضانات وأودت بحياة العشرات ودمرت آلاف المنازل، وأعلنت الحكومة حالة الطوارئ وأن البلاد منطقة كوارث طبيعية.