رضائي: حكم النظام البحريني لن يستمر بعد خيانته للأمة الإسلامية

قال أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران، محسن رضائي، إن "حكم نظام آل خليفة في البحرين لن يستمر بعد خيانته للأمة الإسلامية، بتطبيعه العلاقات مع الكيان الصهيوني الغاصب لفلسطين".

ونشر رضائي سلسلة تغريدات على صفحته الرسمية على "تويتر"، صباح اليوم الأحد، أدان من خلالها قيام النظام البحريني بتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وأوضح أن "إقامة العلاقات مع الصهاينة هدية انتخابية من بعض الدول العربية لترامب، من دماء وجيوب الفلسطينيين وطعنة خنجر من الخلف بوحدة وتطلعات الأمة الإسلامية، مما شجع الكيان الصهيوني على مواصلة خطط احتلاله".

شکست در مهار #كرونا ، اعتراضات ضد نژادپرستی و رکود اقتصادی موجب عقب افتادن ترامپ از رقیب دموکراتش شد و برای جبران آن، به دنبال دستاورد جعلی و دستوری در سیاست خارجی از طریق اعمال فشار بر کشورهای ضعیف عربی منطقه برای سازش با رژیم صهیونیستی است. ۵/۱ — محسن رضایی (@ir_rezaee) September 13, 2020

وتابع رضائي: "اليوم، يسعى النظام الذي يفتقر إلى الشرعية الشعبية في البحرين إلى كسب الشرعية المستأجرة والمستوردة من ألد أعداء الأمة الإسلامية، وهي الصهيونية، هذا ليس اتفاق أهل البحرين الشرفاء، بل اتفاق نظام ذلك البلد مع الصهاينة".

این نه توافق ملت شریف بحرین، بلکه توافق رژیم آن با صهیونیستهاست.

رژیم هایی که روابط را علنی می‌کنند از پیش نیز با رژیم صهیونیستی ارتباط داشتند اما منافقانه آن را انکار و پنهان می‌کردند. ۵/۴ — محسن رضایی (@ir_rezaee) September 13, 2020

واختتم أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني، قائلا: "إن الأنظمة التي تعلن العلاقات كانت لها بالفعل روابط مع الكيان الصهيوني، لكنها كانت تنكر وتخفي ذلك نفاقا، لكن التاريخ أثبت أن عروشهم لن تستمر بعد خيانتهم للإسلام والأمة الإسلامية، وهذه سنة إلهية".