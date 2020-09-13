"قسد" تمنع الطلاب من الدخول إلى مدارسهم وتعتدي عليهم في الحسكة... صور

اعتدت ميليشيا "قسد" على كوادر وطلاب ثانوية الشهيد حنا عطا الله للمتفوقين في مدينة الحسكة أثناء اعتصامهم أمام المدرسة احتجاجاً على استيلاء الميليشيا على المدرسة ومنعتهم من الدخول إلى صفوفهم الدراسية.

وأفاد وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" بأن "عناصر مسلحة من الميليشيا هاجمت الطلاب والمدرسين خلال اعتصامهم أمام المدرسة واعتدت عليهم بالضرب مهددين باستخدام السلاح لتفريقهم واختطفت عدداً من الطلاب وسط هتافات تندد بممارسات الميليشيا الهادفة إلى حرمانهم من تعليمهم".

وقالت مديرة تربية الحسكة إلهام صورخان: "إن الأهالي والطلاب يرفضون احتلال المدارس من قبل ميليشيا "قسد" التي تريد تحويلها إلى مقرات عسكرية"، منددة باعتقال الطلاب وإهانتهم من قبل الميليشيا وداعية إلى ضرورة تدخل كل الأطراف لوقف هذه التصرفات المشينة التي تريد منع التعليم بقوة السلاح ونشر الجهل والأمية، بحسب ما ذكرت الوكالة.

الطلاب المشاركون بالاعتصام وصفوا تصرفات ميليشيا "قسد" بالهمجية ودعوا إلى خروجها من المدارس وتسليمها إلى مديرية التربية الجهة الوحيدة الراعية لمصالح آلاف الطلاب والتلاميذ في المحافظة.

وتوجه اليوم نحو 3735521 طالبا وتلميذا من مختلف المراحل التعليمية بكل المحافظات إلى 13280 مدرسة مع اتخاذ وزارة التربية الاستعدادات اللازمة لبدء العام الدراسي الجديد 2020-2021 وتأمين عودة آمنة وصحية للطلاب والأطر التعليمية في ظل الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا، بحسب "سانا".

وفي ظل استيلاء ميليشيا "قسد" بالقوة على معظم مدارس محافظة الحسكة والرفض الواسع للمناهج التي يحاولون تدريسها عنوة يسعى الأهالي إلى نقل أبنائهم إلى المدارس الرسمية لمتابعة تعليمهم بمناهج وزارة التربية المعتمدة.